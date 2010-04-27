Скончался отец Александра Поветкина

В одной из немецких клиник после продолжительной болезни умер заслуженный тренер Российской Федерации по боксу, отец претендента на титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Александра Поветкина, Владимир Иванович Поветкин. Об этом сообщает mvkursk.ru.

Владимир Поветкин проходил курс лечения от тяжёлого заболевания крови в одной из немецких клиник. Как сообщил председатель Спортивного общества России, член Совета Федерации бокса и кикбоксинга России Игорь Тимофеев, похоронят Владимира Поветкина на его родине в Курске на Северном кладбище. В четверг самолётом из Германии, далее из Москвы в Курск будет доставлен гроб с телом Владимира Ивановича. Прощание с Владимиром Поветкиным состоится в субботу, 1 мая.