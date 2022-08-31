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Дудакова получила контракт UFC после победы над Сильвой

Дудакова получила контракт UFC после победы над Сильвой
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В Лас-Вегасе (США) завершился бой российской спортсменки Виктории Дудаковой с соперницей из Бразилии Марией Сильвой в рамках отборочного турнира Dana White's Contender Series. Россиянка одержала победу единогласным решением судей.

Дудакова бой провела с серьёзной травмой. На протяжении всего поединка она падала, но всё равно ей удалось добиться важной победы. Успех в этом бою позволил спортсменке из России получить контракт UFC.

Представительница минимального веса ещё ни разу не проигрывала свои поединки. В её копилке шесть побед. Сильва же уступила впервые, до этого в течение девяти боёв её никто не мог победить.

Примечательно, что на взвешивании перед боем Дудакова не смогла уложиться в вес с первой попытки, из-за чего ей пришлось раздеться, чтобы показать нужный результат.

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