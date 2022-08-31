Виктория Дудакова — о контракте с UFC: я наведу шороху!

Российская спортсменка Виктория Дудакова прокомментировала свою победу над Марией Сильвой в рамках отборочного турнира Dana White's Contender Series. Россиянка одержала победу единогласным решением судей. Бой она проводила с травмой.



«Я счастлива, что получила контракт с UFC. Я привнесу борьбу, молодую кровь. Я не показала даже 50 процентов того, что умею сейчас. Как только я выздоровею, я наведу шороху в этом дивизионе. Вот увидите, просто смотрите», – сказала Дудакова в интервью после турнира DWCS.



Представительница минимального веса ещё ни разу не проигрывала свои поединки. В её копилке шесть побед. Сильва же уступила впервые, до этого в течение девяти боёв её никто не мог победить.

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