Виктория Дудакова — о контракте с UFC: я наведу шороху!
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Российская спортсменка Виктория Дудакова прокомментировала свою победу над Марией Сильвой в рамках отборочного турнира Dana White's Contender Series. Россиянка одержала победу единогласным решением судей. Бой она проводила с травмой.
«Я счастлива, что получила контракт с UFC. Я привнесу борьбу, молодую кровь. Я не показала даже 50 процентов того, что умею сейчас. Как только я выздоровею, я наведу шороху в этом дивизионе. Вот увидите, просто смотрите», – сказала Дудакова в интервью после турнира DWCS.
Представительница минимального веса ещё ни разу не проигрывала свои поединки. В её копилке шесть побед. Сильва же уступила впервые, до этого в течение девяти боёв её никто не мог победить.
Новость по темеДудакова получила контракт UFC после победы над Сильвой
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