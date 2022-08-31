Дана Уайт: у Виктории Дудаковой есть всё, чтобы стать чемпионом UFC

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу российской спортсменки Виктории Дудаковой над представительницей Бразилии Марией Сильвой в рамках отборочного турнира Dana White's Contender Series. Россиянка одержала победу единогласным решением судей.



«Она в любом случае не поймёт, что я говорю, но… Мне не понравился этот бой, но она показала всё, что я хотел увидеть. Она победила, будучи андердогом, она невероятно сильна духом и невероятно сильна физически. И она доминировала над более габаритной и сильной девушкой с большим опытом. Ей только 23 года, у неё есть всё, чтобы стать чемпионом UFC, и я с нетерпением жду, что она сделает в следующий раз», – сказал Уайт в интервью после турнира DWCS.



Представительница минимального веса ещё ни разу не проигрывала свои поединки. В её копилке шесть побед. Сильва же уступила впервые, до этого в течение девяти боёв её никто не мог победить.