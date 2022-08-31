Кадыров рассказал, что «оторвался» на силовых станках. Бетербиев отреагировал

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о регулярных занятиях в спортивном зале. По словам Кадырова, таким образом он поддерживает отличную физическую форму.
«В здоровом теле — здоровый дух. Каждый раз я прихожу в спортивный зал с таким настроем и отдаю дань тренировкам. Сами посудите: что получится из человека, который постоянно лежит на диване или ведёт очень пассивный образ жизни? Да, правильно, слабак, который на улице даже постоять за себя не сможет, не говоря уже о защите своих родных или близких людей.
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Я стараюсь регулярно заниматься в спортзале, чтобы быть в отличной физической форме, всегда призываю окружающих и своих подписчиков поступать так же. На этот раз я отлично размялся на кардиотренажёрах. Это необходимое условие для правильного тренировочного процесса. Затем оторвался на силовых станках, поработал над укреплением мышц. Такие упражнения всегда придают мне приятный заряд бодрости и энергии, после которого хочется ещё больше работать и созидать», — написал Кадыров.
На сообщение Кадырова отреагировал чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев.
«Шеф лучший», — написал Бетербиев в комментариях.
Откровенное интервью с Артуром Бетербиевым:
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