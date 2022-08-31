Вадим Немков, проходящий подготовку в Таиланде, показал актуальную физическую форму. Фото

Российский боец Bellator Вадим Немков разместил новый пост в своих социальных сетях, продемонстрировав актуальную физическую форму.
«Бой объявлен! Начал подготовку с Таиланда, приехал побороться с Анатолием Малыхиным (спасибо большое Толе за гостеприимство)! Пока проходим акклиматизацию и делаем лёгонькие тренировки!» — написал Немков.
Фото: Из личного архива Вадима Немкова
Напомним, недавно стало известно, что Вадим 19 ноября в Чикаго проведёт поединок с представителем США Кори Андерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Встреча возглавит турнир Bellator 288 и станет финалом Гран-при. Первый бой между Немковым и Андерсоном прошёл в апреле на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся из-за случайного столкновения головами.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
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