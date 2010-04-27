Тито Ортиз был арестован за избиение подруги

В понедельник, 26 апреля, по обвинению в избиении своей подруги был задержан экс-чемпион UFC в полутяжёлом весеТито Ортиз. Полицию вызвала сама пострадавшая — бывшая звезда порнофильмов Дженна Джеймсон, на теле которой впоследствии обнаружили следы побоев. По её словам, Ортиз всегда отличался спокойным и рассудительным характером и никогда не поднимал на неё руку. Джеймсон заявила, что поступок Ортиза её шокировал.

Сам Тито утверждает, что причиной семейного скандала стало то, что Джеймсон, мать двоих детей бойца, принимает наркотики.

Сейчас Ортиз находится на свободе. Его выпустили под залог в размере $ 25 тысяч, сообщает Sherdog.