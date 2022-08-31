Официальный постер боя Флойда Мейвезера и японского бойца ММА Микуру Асакуры. Фото

Японский промоушен Rizin представил официальный постер, посвящённый предстоящему бою с участием знаменитого американского боксёра Флойда Мейвезера и японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры. Их противостояние состоится 25 сентября в Японии.

Для 45-летнего Флойда Мейвезера это будет уже четвёртый выставочный поединок. Ранее американец встречался с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. 12 июня 2022 года Мейвезер был включён в Международный зал боксёрской славы. В его активе 50 боёв и ни одного поражения.



Последние 12 поединков Асакура провёл в Rizin. В нынешнем году представитель Японии не участвовал в боях.

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