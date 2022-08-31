Хасбик размазал гамбургер по лицу чемпиона UFC Волкановски. Видео

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски разместил новый пост в своих социальных сетях, показав забавное видео с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. На кадрах показывается, как Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с представителем США Максом Холлоуэем и одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы сражались между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, тогда победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, австралиец также оказался сильнее, но уже раздельным решением судей.
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