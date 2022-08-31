«Похож на одержимого». Близкий к Фьюри источник рассказал о его подготовке к бою с Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри в настоящее время крайне усердно тренируется, готовясь к поединку с представителем Украины Александром Усиком. Об этом информирует The Sun, ссылаясь на анонимный источник, близкий к команде британского боксёра.



«С тех пор как завершился бой между Усиком и Джошуа, Тайсон находится в спортзале и спаррингует. Он хочет быть в лучшей форме в своей жизни и работает над тем, чтобы быть в состоянии выступить в начале 2023 года. Прямо сейчас он похож на одержимого, и завершение карьеры — последнее, о чём он думает. Тренировки – это то, что делает Тайсона счастливее, и прямо сейчас он неустанно работает», — сказал источник.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю: