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Мохнаткина и Авсарагова обратились к Дудаковой после подписания её контракта с UFC

Мохнаткина и Авсарагова обратились к Дудаковой после подписания её контракта с UFC
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Боец клуба «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина, выступающая в PFL, и Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, поздравили Викторию Дудакову с подписанием контракта с UFC.

«Я подписала контракт. Пришло моё время», — написала Дудакова в своих социальных сетях.

«Умничка», — написала в комментариях Мохнаткина.

«Мои поздравления, молодчина», — добавила Авсарагова.

Напомним, Виктория подписала контракт с UFC благодаря победе в отборочном турнире Dana White's Contender Series. Россиянка оказалась сильнее Марии Сильвы, одержав победу единогласным решением судей. Примечательно, что бой она проводила с травмой.

Ранее сообщалось, что контракт с UFC подписала ещё одна россиянка — Ирина Алексеева.

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