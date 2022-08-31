Мохнаткина и Авсарагова обратились к Дудаковой после подписания её контракта с UFC

Боец клуба «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина, выступающая в PFL, и Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, поздравили Викторию Дудакову с подписанием контракта с UFC.



«Я подписала контракт. Пришло моё время», — написала Дудакова в своих социальных сетях.



«Умничка», — написала в комментариях Мохнаткина.



«Мои поздравления, молодчина», — добавила Авсарагова.



Напомним, Виктория подписала контракт с UFC благодаря победе в отборочном турнире Dana White's Contender Series. Россиянка оказалась сильнее Марии Сильвы, одержав победу единогласным решением судей. Примечательно, что бой она проводила с травмой.

Ранее сообщалось, что контракт с UFC подписала ещё одна россиянка — Ирина Алексеева.