«Утро было бодрое». Экс-чемпион UFC Пётр Ян показал нынешнюю физическую форму. Фото

Бывший российский чемпион UFC Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою нынешнюю физическую форму. В настоящее время Ян находится в Таиланде, где проводит подготовку к поединку с американцем Шоном О'Мэлли. Бойцы встретятся на UFC 280 в октябре.
«Утро было бодрое», — подписал фото Пётр.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Александр Емельяненко вернул Петру Яну звание чемпиона UFC:
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