Дана Уайт раскрыл, что ответил ему Хабиб на предложение возобновить карьеру

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что обратился к бывшему чемпиону своего промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, поинтересовавшись у него о возможности вернуться к соревнованиям. По словам Уайта, он узнал у Нурмагомедова о его готовности провести поединок по грэпплингу.
«Я совсем недавно связывался с ним, чтобы узнать, заинтересован ли он в чём-то, и он сказал: «Я на пенсии, брат. Я закончил». Не думаю, что Хабиб когда-нибудь вернётся», — сказал Уайт на канале MMA Focus в YouTube.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.
Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:
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