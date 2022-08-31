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Дана Уайт раскрыл, что ответил ему Хабиб на предложение возобновить карьеру

Дана Уайт раскрыл, что ответил ему Хабиб на предложение возобновить карьеру
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что обратился к бывшему чемпиону своего промоушена в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, поинтересовавшись у него о возможности вернуться к соревнованиям. По словам Уайта, он узнал у Нурмагомедова о его готовности провести поединок по грэпплингу.

«Я совсем недавно связывался с ним, чтобы узнать, заинтересован ли он в чём-то, и он сказал: «Я на пенсии, брат. Я закончил». Не думаю, что Хабиб когда-нибудь вернётся», — сказал Уайт на канале MMA Focus в YouTube.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:

Хабибу пора нарушить слово. Шансов вернуться и войти в историю больше не будет Хабибу пора нарушить слово. Шансов вернуться и войти в историю больше не будет
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