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Махачев: Оливейра сам не верит, что может победить меня

Махачев: Оливейра сам не верит, что может победить меня
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Российский претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев высказал мнение, что его будущий соперник бразилец Чарльз Оливейра и сам не верит, что сможет победить его.

«Я не думаю, что он сам верит, будто может меня победить. Знаете, когда он одолел Майкла Чендлера, то никогда не произносил моего имени, понимаете? Он упоминал Дастина Порье, но никогда не произносил моего имени. Был ещё Нейт Диаз, много раз он вызывал Конора Макгрегора, но никогда не произносил моего имени. Он знает, что ему предстоит, — со мной никому не просто, потому что у меня всегда один и тот же план: уложить соперника, удержать его там и разбить. Я ужасный оппонент для всех. Все это знают», — сказал Махачев в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

Бой Махачева и Оливейры состоится в октябре на UFC 280.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

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