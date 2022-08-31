Глеб Бакши примет участие в турнире Wild Boxing в Москве

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, россиянин Глеб Бакши проведёт бой против венесуэльского боксёра Хуана Руиса, который станет главным поединком турнира Wild Boxing.



«Бой Глеба Бакши и Хуана Руиса возглавит турнир Wild Boxing 16 сентября. Бои пройдут на арене Большого московского цирка», – приводит слова промоутера Алексея Титова ТАСС.



Бой пройдёт в средней весовой категории. Бакши является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он выиграл чемпионат мира по боксу. Во время Олимпийских игр – 2020 Глеб дошёл до полуфинала, в котором уступил бразильцу Эберту Консейсану.



Сейчас на его счету один профессиональный бой, в котором он одержал победу над армянином Мануком Диланяном нокаутом в первом раунде.

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