Пётр Ян подколол Шона О'Мэлли и развеселил Стерлинга. Видео

Российский боец Пётр Ян, находящийся на сборах в Таиланде, опубликовал видео, где он обращается к молодому человеку, сзади похожему на американца Шона О'Мэлли, с которым россиянину предстоит встретиться в следующем поединке UFC.



«Шон, как дела, брат? Приятного аппетита!» – сказал Ян парню, похожему на О'Мэлли.



Шутку Петра оценил действующий чемпион дивизиона американец Алджэмейн Стерлинг. «Ржач», – написал боец в комментариях к видео.



Напомним, Пётр Ян и Шон О'Мэлли проведут бой на турнире UFC 280, который состоится в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) 22 октября текущего года. Алджэмейн Стерлинг проведёт защиту пояса в легчайшем весе поединком против Ти Джея Диллашоу.



Ранее Ян уступил Стерлингу решением судей и не смог вернуть чемпионский пояс.