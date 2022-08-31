Махачев не исключает, что проведёт с Оливейрой несколько боёв

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, считает, что он может провести больше, чем один бой с Чарльзом Оливейрой.
«Можем ли мы провести с Лдивейрой больше, чем один бой? Да. Сейчас это мой дивизион. Здесь есть Дариуш и Гамрот, которые умеют бороться. Тактих парней, как Дастин Порье, Джастин Гэтжи или Майкл Чендлер Оливейра может снова побить, потому что у них нет борьбы и грэпплинга. И тогда мы можем подраться снова», — сказал Махачев в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, Махачев последний бой провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас россиянин готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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