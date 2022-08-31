Вандерлей Силва объявил о завершении карьеры в ММА
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Бывший чемпион Pride в средней весовой категории, бывший боец UFC и Bellator Вандерлей Силва объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, сообщает MMA Fightings. По словам бойца, несмотря на завершение карьеры, он готов выступать в боксёрских поединках.
Напомним, ветеран смешанных единоборств не появлялся в клетке с 2018 года, когда проиграл Куинтону Джексону. В 2020 году в СМИ появилась информация о том, что бразилец может вернуться в спорт и выступить в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. По слухам, там ему предлагали поединок с Майком Тайсоном, однако информация так и не нашла подтверждения.
Всего Силва провёл 50 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 25 побед и потерпев 14 поражений.
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