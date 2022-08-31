Гловер Тейшейра рассказал, чего ждёт от боя с Иржи Прохазкой в декабре

Бразильский боец Гловер Тейшейра поделился ожиданиями от боя-реванша с поляком Иржи Прохазкой.



«Что я буду делать по-другому, так это то, что в этот раз я не похлопаю и не сдамся. Поскольку я доминировал в том бою, подготовка будет такой же. Разумеется, некоторые детали мы подкорректируем, потому что в ряде вещей он тоже станет лучше.



Если поединок будет проходить в том же ключе, я сконцентрируюсь на том, чтобы не попасться в какую-нибудь ловушку. Никто не ожидал того сабмишена в пятом раунде… Я выигрывал бой, но должен признать, что совершил ошибку, это только моя оплошность. Так или иначе, моя цель – вернуться домой с чемпионским поясом», – приводит слова Тейшейры портал AgFight.



Напомним, бой-реванш между Тейшейрой и Прохазкой состоится на турнире UFC 282 в декабре. В июне этого года поляк победил бразильца удушающим приёмом в пятом раунде на турнире UFC 275.