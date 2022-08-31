В Hardcore готовы организовать бой Александра Емельяненко и Сергея Харитонова

Основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил, что он готов организовать бой Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.
«Сергей Харитонов недавно сказал в очередном интервью, что никто не выходит с предложением организовать их бой с Александром Емельяненко. Оба бойца знают, где офис «Хардкора». Я лично обсуждал это с Сергеем и с Сашей. Офферы сделаны. Если они серьёзно настроены от слов перейти к делу, «Хардкор» организует им поединок по правилам бокса или MMA. Выбор за ними», — приводит слова Анатолия Сульянова Metaratings.
Сейчас Емельяненко проводит подготовку к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок должен состояться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
В своём последнем бою на турнире Eagle FC 44 в январе Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде суринамца Тайрона Спонга.
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