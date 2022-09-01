Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сириль Ган: Туйваса сказал, что испортит мне вечеринку в Париже, но победа будет за мной

Сириль Ган: Туйваса сказал, что испортит мне вечеринку в Париже, но победа будет за мной
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган поделился ожиданиями от поединка с Таем Туйвасой.

«Мы ждали эту дату, потому что UFC всеми силами искал возможность провести ивент в Париже. Было невозможно провести этот турнир без меня. Я счастлив, это очень важный момент в карьере. Думаю, все люди из UFC, бойцы, члены команд счастливы находиться здесь, потому что Париж — особенный город. Думаю, мой соперник чувствует себя комфортно и полон решимости выиграть бой. Я видел его интервью, в котором он сказал, что испортит мне вечеринку. Пусть не переживает, победа будет за мной. А после этого мы устроим совместную вечеринку», — цитирует Сириля Гана пресс-служба UFC.

Новость по теме
Сириль Ган – о поражении от Нганну: чувствовал себя пацаном, проигравшим в футболе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022