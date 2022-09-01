Сириль Ган: Туйваса сказал, что испортит мне вечеринку в Париже, но победа будет за мной
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган поделился ожиданиями от поединка с Таем Туйвасой.
«Мы ждали эту дату, потому что UFC всеми силами искал возможность провести ивент в Париже. Было невозможно провести этот турнир без меня. Я счастлив, это очень важный момент в карьере. Думаю, все люди из UFC, бойцы, члены команд счастливы находиться здесь, потому что Париж — особенный город. Думаю, мой соперник чувствует себя комфортно и полон решимости выиграть бой. Я видел его интервью, в котором он сказал, что испортит мне вечеринку. Пусть не переживает, победа будет за мной. А после этого мы устроим совместную вечеринку», — цитирует Сириля Гана пресс-служба UFC.
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
00:56
- 31 августа 2022
-
23:52
-
22:47
-
22:20
-
20:07
-
19:23
-
18:53
-
18:17
-
17:21
-
15:59
-
15:29
-
15:17
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:27
-
12:16
-
11:37
-
11:06
-
10:27
-
09:27
-
09:18
-
08:56
-
08:39
-
07:39
-
00:50
-
00:48
-
00:03
- 30 августа 2022
-
23:53
-
23:01
-
22:50
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
20:56
Партнерский контент