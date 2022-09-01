Бивол – о бое с Рамиресом: возможно это будет один из самых сложных поединков

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от предстоящего боя с обязательным претендентом на его титул мексиканцем Хильберто Рамиресом.



«Прежде всего, хочу поблагодарить всех присутствующих. Возможно это будет один из самых сложных поединков в моей карьере. Я всегда на это настраиваюсь перед каждым своим боем.



Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого поединка. Я очень рад, что проведу защиту своего титула здесь в Абу-Даби. Благодарю Хильберто Рамиреса за согласие на этот бой. Я знаю, что он давно хотел этого поединка. Я тоже хотел, и теперь он состоится. Я этому рад. Рамирес хороший боксёр. Я люблю вызовы и мне интересен бой против соперника с послужным списком 44-0, который крупнее и выше меня. Это большой вызов для меня. Надеюсь, 5 ноября мы покажем отличный бой», – сказал Бивол на пресс-конференции в Абу-Даби.



Боксёры анонсировали свой поединок, на 5 ноября. Он пройдёт на арене Etihad Arena в столице Объединенных Арабских Эмиратов.