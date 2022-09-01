Рамирес – о бое с Биволом: рад приехать в Абу-Даби, это идеально для меня

Мексиканец Хильберто Рамирес поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.



«Я рад приехать сюда в Абу-Даби, я здесь впервые и чувствую себя как дома, потому что тут тоже жарко, и это идеально для меня. Я хочу только одного — завоевать титул чемпиона мира 5 ноября и стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Я думаю, что это будет отличный вечер бокса и отличный бой для всех поклонников бокса и для меня. Я так давно ждал этого момента, и я благодарен Биволу за согласие на бой», – сказал Рамирес на пресс-конференции в Абу-Даби.



Боксёры анонсировали свой поединок, на 5 ноября. Он пройдёт на арене Etihad Arena в столице Объединенных Арабских Эмиратов.