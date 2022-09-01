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Бивол: Мне нужно концентрироваться только на поединке с Рамиресом

Бивол: Мне нужно концентрироваться только на поединке с Рамиресом
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что сосредоточен на предстоящем бое с обязательным претендентом на его титул мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Совершенно верно, мне нужно думать и концентрироваться только на этом поединке. Я всегда думаю только о предстоящем поединке. Конечно, у меня в голове большие планы — я хочу стать лучшим боксером в мире, хочу завоевать больше чемпионских поясов. Но сейчас мне предстоит большой бой против хорошего боксера», — сказал Бивол на пресс-конференции в Абу-Даби.

Ранее стало известно, что поединок между двумя известными бойцами состоится 5 ноября 2022 года арене Etihad Arena в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

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