Пэдди Пимблетт набрал около 23 кг спустя 5 недель со своего последнего поединка

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт в подкасте Steve-O's Wild Ride рассказал, что сильно набрал вес после своего последнего поединка на данный момент.



Спустя пять недель после победного боя с Джорданом Ливиттом Пимблет набрал около 23 кг и на данный момент весит больше 90 кг. Кроме того боец отметил, что вес может быть ещё больше.



«Если найти мои фотки после того, как я сбрасываю вес, то там я выгляжу ужасно. Глаза словно закатывается. В нашим дни нет проблем с весогонкой. Я достаточно силён морально, чтобы добиться нужного веса, если мне понадобится», — сказал Пимблетт.



Ранее президент UFC Дана Уайт также отмечал, что такой образ жизни серьёзно влияет на здоровье Пимблетта.



В UFC у Пэдди Пимблетта три победы в трёх поединках. Всего на счету британца 22 боя в смешанных единоборствах и 19 побед.