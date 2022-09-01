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Пэдди Пимблетт набрал около 23 кг спустя 5 недель со своего последнего поединка

Пэдди Пимблетт набрал около 23 кг спустя 5 недель со своего последнего поединка
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт в подкасте Steve-O's Wild Ride рассказал, что сильно набрал вес после своего последнего поединка на данный момент.

Спустя пять недель после победного боя с Джорданом Ливиттом Пимблет набрал около 23 кг и на данный момент весит больше 90 кг. Кроме того боец отметил, что вес может быть ещё больше.

«Если найти мои фотки после того, как я сбрасываю вес, то там я выгляжу ужасно. Глаза словно закатывается. В нашим дни нет проблем с весогонкой. Я достаточно силён морально, чтобы добиться нужного веса, если мне понадобится», — сказал Пимблетт.

Ранее президент UFC Дана Уайт также отмечал, что такой образ жизни серьёзно влияет на здоровье Пимблетта.

В UFC у Пэдди Пимблетта три победы в трёх поединках. Всего на счету британца 22 боя в смешанных единоборствах и 19 побед.

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