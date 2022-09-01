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Пэдди Пимблетт получил часы Rolex от рэпера Дрейка

Пэдди Пимблетт получил часы Rolex от рэпера Дрейка
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Британский боец UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт подтвердил, что получил от рэпера Дрейка часы Rolex в подарок.

Дрейк известен в том числе тем, что совершает крупные ставки на спортивные события. В преддверии турнира UFC Fight Night 208, который состоялся в июле в Лондоне Дрейк поставил на победы Пимблетта и Молли Маккэнн.

В итоге оба бойца нокаутировали своих соперников — Джордана Ливитта и Ханну Голди, соответственно, что в итоге принесло Дрейку $ 3,7 млн. Рэпер в ответ пообещал отблагодарить Пимблетта и Маккэнн и подарить каждому из бойцов часы Rolex.

«Дрейк выполнил своё обещание. Настоящий мужчина!», — написал Пимблетт в своих социальных сетях и выложил видеоролик, где получает посылку с часами.

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