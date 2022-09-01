Хабиб обратился к Насурдину Имавову перед боем на турнире UFC Paris

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к уроженцу Дагестана Насурдину Имавову, которому предстоит поединок на UFC Paris 3 сентября.



«Насурдин, салам алейкум! Я хочу пожелать тебе удачи, победы и здоровья. Береги себя. В эти выходные ты должен сделать это. Удачи, брат, мы с тобой», — сказал Нурмагомедов на видео в официальном телеграм-канале UFC Russia.

Права на видео принадлежат UFC Russia

Насурдин Имавов представляет Францию. В смешанных единоборствах у него 14 поединков, в 11 из которых он одержал победы. 3 сентября ему предстоит поединок с американцем Хоакином Бакли. Он, в свою очередь, выиграл 15 боёв из 19.



Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы удушающим над Джастина Гэтжи. Российский боец выиграл все 29 поединков в карьере, 13 из них в UFC.