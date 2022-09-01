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А. Емельяненко разбил арбуз одним ударом

А. Емельяненко разбил арбуз одним ударом
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, показав, как разбивает арбуз одним ударом кулаком.

«Когда рядом нет груши, но есть арбуз», — подписал боец видеоролик.

В данный момент Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой состоится 24 сентября в Москве. Также Александр сообщал, что планирует провести ещё несколько боёв до конца года.

В своём последнем поединке Емельяненко встретился с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном, бойцы дрались на голых кулаках. Бой состоялся в феврале 2022 года и завершился победой Емельяненко решением судей. Спортсмены ранее уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

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