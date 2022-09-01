Тренер Эдвардса назвал условие для титульного боя с Чимаевым

Тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса Дэйв Лавелл назвал условие, при котором его подопечный может принять бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Если Чимаев одержит победу над Диазом… Не просто победу, а разгромит его и отправит на пенсию, то да, Хамзат будет в списке претендентов на титульный поединок», — приводит слова Лавелла MMA Junkie.



Поединок Хамзата Чимаева с американским бойцом Нейтом Диазом состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279. На счету Диаза 36 поединков в смешанных единоборствах и 13 поражений. Чимаев выиграл все 11 боёв.



Леон Эдвардс стал чемпионом, нокаутировав Камару Усмана на турнире UFC 278, который состоялся 20 августа.