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«Гордый папа!» Конор Макгрегор показал фото с сыном

«Гордый папа!» Конор Макгрегор показал фото с сыном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сыном.

«Первый день в школе завершён! Гордый папа! Удачи всем детям в новом учебном году! Удачи и их семьям! Время игры! Вперёд», — подписал фото Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как проводит время с дочкой:

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