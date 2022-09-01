«Сегодня я лучше, чем вчера». Пётр Ян показал фото с тренировки

Бывший российский чемпион UFC Пётр Ян разместил новый пост у себя в соцсетях, где поделился с подписчиками фотографией с тренировки. В настоящее время Пётр находится в Таиланде, где готовится к противостоянию с представителем США Шоном О'Мэлли. Их встреча состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 в октябре.

«Напряжённая работа. Сегодня я лучше, чем вчера. А завтра будет завтра», — написал Ян в примечании к фотографии.

Фото: Из личного архива Петра Яна

В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян в Таиланде встретил парня, похожего на О'Мэлли: