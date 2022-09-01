«Его уже разматывал Хабиб». Хасбик отреагировал на грубые слова Макгрегора в свой адрес

Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на недавние оскорбления со стороны экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Ранее Конор написал несколько постов, в которых назвал Хасбика «маленьким мерзким результатом инцеста» и заявил, что хотел бы забить Хасбиком трёхочковый.



«Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то вдруг открыл рот. По крайней мере, один из нас остаётся непобеждённым: Хасбулла — 1, Конор — 0. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если Макгрегор действительно мужчина, то мы увидимся в Абу-Даби. Его уже разматывал Хабиб. Думаю, деньги, которые ему достались после боя с Мейвезером, закончились и ему нужно больше внимания», — написал Хасбик.

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски: