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Альварес: моя цель — положить конец карьере Головкина, его великой карьере

Альварес: моя цель — положить конец карьере Головкина, его великой карьере
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Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес высказался о боксёре из Казахстана Геннадии Головкине, с которым он проведёт бой в середине сентября. Ранее Головкин говорил, что в скором времени может завершить карьеру.

«Моя цель — завершить его карьеру. Именно в этом она и заключается на этот бой. Никакого неуважения к нему. Он отличный боец. Я бы сказал, один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель — положить конец его карьере, его великой карьере», — приводит слова Альвареса Forbes.

Поединок Головкина и Альвареса пройдёт 17 сентября. Это будет их третья встреча. В двух предыдущих была зафиксирована ничья и победа мексиканца решением судей.

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