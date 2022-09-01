Альварес: моя цель — положить конец карьере Головкина, его великой карьере

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес высказался о боксёре из Казахстана Геннадии Головкине, с которым он проведёт бой в середине сентября. Ранее Головкин говорил, что в скором времени может завершить карьеру.
«Моя цель — завершить его карьеру. Именно в этом она и заключается на этот бой. Никакого неуважения к нему. Он отличный боец. Я бы сказал, один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель — положить конец его карьере, его великой карьере», — приводит слова Альвареса Forbes.
Поединок Головкина и Альвареса пройдёт 17 сентября. Это будет их третья встреча. В двух предыдущих была зафиксирована ничья и победа мексиканца решением судей.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:
- 1 сентября 2022
-
19:51
-
18:44
-
18:30
-
17:56
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:29
-
14:44
-
14:03
-
12:46
-
11:46
-
11:34
-
10:28
-
09:27
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
00:56
- 31 августа 2022
-
23:52
-
22:47
-
22:20
-
20:07
-
19:23
-
18:53
-
18:17
-
17:21
-
15:59
-
15:29
-
15:17
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:27
-
12:16