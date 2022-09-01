Сириль Ган раскрыл свой план на бой с Таем Туйвасой на турнире UFC в Париже

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган высказался о предстоящем бое с австралийцем Таем Туйвасой.
«Он действительно опасен, и все это знают. Этот парень доказал это. Он финишировал каждого соперника. Его удары действительно хороши, так что я должен быть сосредоточен. Я буду придерживаться следующего стиля: работа ног, управление расстоянием. И кроме того, буду работать по сопернику, но не позволять ему работать по себе. Вот и всё. Всё просто.
Признаюсь, я бы хотел завершить бой досрочно, потому что мы оба, вероятно, очень устанем. Так мне это видится сейчас. Многие сравнивают его с Дерриком Льюисом, но всё-таки он отличается. Он может наносить больше ударов и оказывать большее давление. Вот почему я говорю, что он опасен», — приводит слова Гана MMAJunkie.
Ган и Туйваса сразятся в ночь с 3 на 4 сентября мск на UFC Fight Night в Париже. Их бой будет главным событием спортивного шоу.
- 1 сентября 2022
-
21:13
-
20:36
-
19:51
-
18:44
-
18:30
-
17:56
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:29
-
14:44
-
14:03
-
12:46
-
11:46
-
11:34
-
10:28
-
09:27
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
00:56
- 31 августа 2022
-
23:52
-
22:47
-
22:20
-
20:07
-
19:23
-
18:53
-
18:17
-
17:21
-
15:59
-
15:29
-
15:17
-
15:01
-
14:00
-
13:04