Туйваса: с удовольствием снёс бы голову Джону Джонсу

Австралийский боец UFC Тай Туйваса вновь высказался о желании провести поединок с бывшим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг) представителем США Джоном Джонсом.
«Джон Джонс – величайший боец. Мы все это знаем. Но вот на что он способен в тяжёлом весе? Я уверен, что он всё тот же Джон Джонс. Он талантлив, и его мастерство велико. Но тяжёлый вес — совсем другая лига, и это понятно каждому. Посмотрим.
Как я не раз говорил раньше, я бы с удовольствием подрался с ним. Однажды, когда я завершу карьеру, я бы хотел, чтобы меня грела мысль, что я дрался с этим парнем. Что я дрался с лучшими. Я не хочу уходить, не сразившись с лучшими. Так что я бы с удовольствием подрался с Джоном, а также с удовольствием снёс бы ему голову. Это было бы круто», — приводит слова Туйвасы MMAJunkie.
Напомним, после того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года.
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