Боец UFC Альберт Дураев анонсировал свой следующий поединок

Российский боец UFC Альберт Дураев разместил новый пост у себя социальных сетях, анонсировав свой следующий поединок. По словам Дураева, в следующем бою он сразится с бразильцем Бруно Силвой.

«Здравствуйте, друзья! Мы опять в строю. Три месяца на подготовку, ещё один бой на пути к своей цели! Соперник – хороший, крепкий боец! Увидимся 17 декабря в Вегасе!» — написал Дураев, добавив к сообщению постер предстоящего боя.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск, Альберт встречался с американцем Хоакином Бакли и проиграл ему техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева был закрыт левый глаз из-за гематомы.