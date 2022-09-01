Боец UFC Альберт Дураев анонсировал свой следующий поединок
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Российский боец UFC Альберт Дураев разместил новый пост у себя социальных сетях, анонсировав свой следующий поединок. По словам Дураева, в следующем бою он сразится с бразильцем Бруно Силвой.
«Здравствуйте, друзья! Мы опять в строю. Три месяца на подготовку, ещё один бой на пути к своей цели! Соперник – хороший, крепкий боец! Увидимся 17 декабря в Вегасе!» — написал Дураев, добавив к сообщению постер предстоящего боя.
Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск, Альберт встречался с американцем Хоакином Бакли и проиграл ему техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева был закрыт левый глаз из-за гематомы.
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