Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Альберт Дураев анонсировал свой следующий поединок

Боец UFC Альберт Дураев анонсировал свой следующий поединок
Комментарии

Российский боец UFC Альберт Дураев разместил новый пост у себя социальных сетях, анонсировав свой следующий поединок. По словам Дураева, в следующем бою он сразится с бразильцем Бруно Силвой.

«Здравствуйте, друзья! Мы опять в строю. Три месяца на подготовку, ещё один бой на пути к своей цели! Соперник – хороший, крепкий боец! Увидимся 17 декабря в Вегасе!» — написал Дураев, добавив к сообщению постер предстоящего боя.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск, Альберт встречался с американцем Хоакином Бакли и проиграл ему техническим нокаутом. Врач не дал продолжить поединок перед третьим раундом. У Дураева был закрыт левый глаз из-за гематомы.

Новость по теме
Альберт Дураев проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом на UFC Fight Night
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022