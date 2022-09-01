Сириль Ган назвал лучшего россиянина в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган высказал мнение, что дагестанец Нассурдин Имавов является лучшим российским бойцом в UFC на данный момент. Отметим, что Имавов в юношеском возрасте переехал во Францию и имеет гражданство этой страны.
«Я думаю, что лучший российский боец в UFC прямо сейчас – Нассурдин Имавов. Это очень сильный парень, мы тренируемся в одном зале. Пока он провёл только один бой, но я вижу, что он способен на многое. Он очень крутой боец», — приводит слова Гана «РБК Спорт».
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября мск на UFC Fight Night в Париже Ган в главном бою сразится с австралийцем Таем Туйвасой. Ранее Сириль раскрыл свой план на этот бой.
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