Российский боец UFC Роман Копылов назвал желаемый ежемесячный доход для комфортной жизни

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал, что одного миллиона рублей ему хватит, чтобы вести комфортную жизнь.
«Думаю, что одного миллиона вполне хватит в месяц. Безусловно, я также помогаю родителям и отправляю им часть своего дохода», — приводит слова Копылова «РБК Спорт».
Напомним, Копылов выступит на предстоящем турнире UFC Fight Night в Париже. Соревнования пройдут в ночь с 3 на 4 сентября мск. Противостоять Роману будет представитель Италии Алессио Ди Кирико. В главном бою спортивного шоу сразятся Сириль Ган и Тай Туйваса.
UFC Fight Night в Париже. Основной кард:
Сириль Ган — Тай Туйваса
Роберт Уиттакер — Марвин Веттори
Роман Копылов — Алессио Ди Кирико
Джон Макдесси — Насрат Хакпараст
Уильям Гомис — Ярно Эрренс
Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд
Предварительный кард:
Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус
Фарес Зиам — Михал Фиглак
Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли
Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда
Халид Таха — Кристиан Киньонес
Штефани Эггер — Айлин Перез
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