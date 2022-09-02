Хирн рассказал, кого в соперники хочет Джошуа после поражения в бою с Усиком

Промоутер бывшего британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что в следующем бою его клиент хотел бы встретиться с соотечественником Диллианом Уайтом.
«Поверьте мне, самым худшим для Эй-Джея сейчас было бы уйти и длительное время бездействовать. Он хочет драться и физически уже готов к этому. Морально он переживает поражение, но у него ещё есть четыре или пять недель до возвращения в тренировочный лагерь.
Он хочет оставаться активным, и единственный человек, который примет решение о его бое в декабре, это он сам. Если он чувствует, что готов, то это хорошая идея. Так мне это видится.
Бой, который я хочу, и бой, которого хочет он, — это поединок с Диллианом Уайтом. Это будет самый важный бой. Его не будет в декабре, но в следующем году нас ждёт масштабная битва на стадионе. Первый бой был эпическим, а второй будет ещё лучше», — приводит слова Хирна talkSport со ссылкой на его выступление на канале iFL TV в YouTube.
Напомним, в бою-реванше, который состоялся в конце августа, Джошуа раздельным решением судей проиграл украинцу Александру Усику.
Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:
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