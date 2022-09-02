Промоутер рассказал об эмоциональном разговоре с Джошуа в раздевалке после боя с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал об эмоциональном общении с боксёром в раздевалке после поражения от украинца Александра Усика в бою-реванше.

«Он не хотел разговаривать, это была такая атмосфера. Мы вернулись в раздевалку, и он был очень расстроен. На самом деле я подошёл, чтобы поговорить с ним, и он всем говорил: «Оставьте меня в покое». Я сказал: «Нет, я не оставлю тебя в покое. Должен тебе сказать, ты хорошо боксировал».

Он сказал: «Нет, я, черт возьми, плохо боксировал, я проиграл». Я сказал: «Нет, ты хорошо боксировал. В первом бою ты плохо боксировал, и я тебе это говорил. Но после девяти раундов я был уверен, что ты выиграешь этот бой», — приводит слова Хирна Daily Mail.

Напомним, в ответном бою Усик победил Джошуа раздельным решением. Первый бой также остался за украинским боксёром.