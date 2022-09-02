Роман Копылов успешно прошёл процедуру взвешивания перед боем на UFC

Российский боец UFC Роман Копылов прошёл официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC Fight Night в Париже. На весах Роман показал 84 кг. Соперником Копылова будет итальянец Алессио Ди Кирико. Его вес оказался аналогичным.



Напомним, в главном бою UFC Fight Night в Париже поединок проведут бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган и представитель Австралии Тай Туйваса. В соглавном поединке силами померятся Роберт Уиттакер и Марвин Веттори. В предварительном карде выступит немецкий боец российского происхождения Абусупьян Магомедов. Противостоять ему будет американец Дастин Штольцфус.

Ранее Копылов назвал желаемый ежемесячный доход для комфортной жизни.