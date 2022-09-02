Экс-боец UFC Ротуэлл узнал имя первого соперника в кулачной лиге Bare Knuckle

Экс-боец UFC тяжеловес Бен Ротуэлл проведёт первый поединок в кулачной лиге Bare Knuckle с Бобо О'Бэнноном. Бой запланирован на 1 октября в Монро (США).

Поединок состоится через четыре месяца после того, как 40-летний Ротуэлл получил разрешение покинуть UFC. Боец провёл в промоушене 12 лет, одержав за это время девять побед и потерпев восемь поражений.

«Мы попросили разрешения покинуть UFC. Я думаю, это застало их врасплох. Я провёл в лиге 12 лет, но они приняли решение в мою пользу. Так что ничего плохого сказать не могу. Я хорошо провёл эти годы, будучи профессиональным бойцом, зарабатывая на жизнь боями, занимаясь любимым делом. Они предоставили мне такой шанс», — цитирует Ротуэлла MMA Fighting.

У О'Бэннона богатый опыт боёв на ринге, под знаменем Bare Knuckle он имеет личный рекорд рекорд 3-3. В последнем поединке он проиграл нокаутом американскому бойцу Алану Белчеру.