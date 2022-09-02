Магомедов и Штольцфус показали равный вес перед очным боем на UFC Fight Night в Париже

Немецкий боец UFC российского происхождения Абусупьян Магомедов принял участие в официальной церемонии взвешивания перед поединком на турнире UFC Fight Night в Париже. Соревнования пройдут в ночь с 3 на 4 сентября мск. На весах Магомедов показал 84 кг. Такой же вес и у его соперника, представителя США Дастина Штольцфуса.



UFC Fight Night в Париже. Основной кард:



Сириль Ган — Тай Туйваса

Роберт Уиттакер — Марвин Веттори

Роман Копылов — Алессио Ди Кирико

Джон Макдесси — Насрат Хакпараст

Уильям Гомис — Ярно Эрренс

Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд



Предварительный кард:

Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус

Фарес Зиам — Михал Фиглак

Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли

Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда

Халид Таха — Кристиан Киньонес

Штефани Эггер — Айлин Перез