Магомедов и Штольцфус показали равный вес перед очным боем на UFC Fight Night в Париже
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Немецкий боец UFC российского происхождения Абусупьян Магомедов принял участие в официальной церемонии взвешивания перед поединком на турнире UFC Fight Night в Париже. Соревнования пройдут в ночь с 3 на 4 сентября мск. На весах Магомедов показал 84 кг. Такой же вес и у его соперника, представителя США Дастина Штольцфуса.
UFC Fight Night в Париже. Основной кард:
Сириль Ган — Тай Туйваса
Роберт Уиттакер — Марвин Веттори
Роман Копылов — Алессио Ди Кирико
Джон Макдесси — Насрат Хакпараст
Уильям Гомис — Ярно Эрренс
Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд
Предварительный кард:
Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус
Фарес Зиам — Михал Фиглак
Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли
Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда
Халид Таха — Кристиан Киньонес
Штефани Эггер — Айлин Перез
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