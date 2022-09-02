UFC Fight Night в Париже: Туйваса оказался более чем на 8 кг тяжелее Гана

Завершилась официальная процедура взвешивания турнира UFC Fight Night в Париже. Соревнования пройдут в ночь с 3 на 4 сентября мск. В главном поединке спортивного шоу встретятся экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туйваса. В основном карде выступит россиянин Роман Копылов, противостоять которому будет итальянец Алессио Ди Кирико.
UFC Fight Night в Париже. Взвешивание
Основной кард:
Сириль Ган (112,04 кг) — Тай Туйваса (120,66 кг)
Роберт Уиттакер (84,37 кг) — Марвин Веттори (84,37 кг)
Роман Копылов (84,37 кг ) — Алессио Ди Кирико (84,37 кг)
Джон Макдесси (70,08 кг) — Насрат Хакпараст (70,31 кг)
Уильям Гомис ((66,22 кг ) — Ярно Эрренс (66,22 кг)
Чарльз Жорден (66) — Натаниэль Вуд (66,22 кг)
Предварительный кард:
Абусупиян Магомедов (84,37 кг) — Дастин Стольцфус (84,37 кг)
Фарес Зиам (70,76 кг) — Михал Фиглак (70,76 кг)
Нассурдин Имавов (84,37 кг) — Хоакин Бакли (84,37 кг)
Бенуа Сент-Дени (70,76 кг) — Габриэль Миранда (70,53 кг)
Халид Таха (61,23 кг) — Кристиан Киньонес (61,69 кг)
Штефани Эггер (65,77 кг) — Айлин Перез (65,54 кг)
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