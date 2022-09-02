UFC Fight Night в Париже: Туйваса оказался более чем на 8 кг тяжелее Гана

Завершилась официальная процедура взвешивания турнира UFC Fight Night в Париже. Соревнования пройдут в ночь с 3 на 4 сентября мск. В главном поединке спортивного шоу встретятся экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туйваса. В основном карде выступит россиянин Роман Копылов, противостоять которому будет итальянец Алессио Ди Кирико.



UFC Fight Night в Париже. Взвешивание

Основной кард:

Сириль Ган (112,04 кг) — Тай Туйваса (120,66 кг)

Роберт Уиттакер (84,37 кг) — Марвин Веттори (84,37 кг)

Роман Копылов (84,37 кг ) — Алессио Ди Кирико (84,37 кг)

Джон Макдесси (70,08 кг) — Насрат Хакпараст (70,31 кг)

Уильям Гомис ((66,22 кг ) — Ярно Эрренс (66,22 кг)

Чарльз Жорден (66) — Натаниэль Вуд (66,22 кг)



Предварительный кард:

Абусупиян Магомедов (84,37 кг) — Дастин Стольцфус (84,37 кг)

Фарес Зиам (70,76 кг) — Михал Фиглак (70,76 кг)

Нассурдин Имавов (84,37 кг) — Хоакин Бакли (84,37 кг)

Бенуа Сент-Дени (70,76 кг) — Габриэль Миранда (70,53 кг)

Халид Таха (61,23 кг) — Кристиан Киньонес (61,69 кг)

Штефани Эггер (65,77 кг) — Айлин Перез (65,54 кг)