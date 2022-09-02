Головкин выразил надежду на справедливость судей в третьем поединке с Канело

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин выразил надежду, что бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом обойдётся без спорных судейских решений.

«У меня было много уступок, чтобы этот бой состоялся. Судьи уже выбраны. Мы надеемся, что они справедливы, и восторжествует справедливость и здравый смысл», — приводит слова Головкина Sports.kz со ссылкой на Tudn.mx.

Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США), на кону которого будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.

Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.