Чеченский боец Тамаев, попавший в скандал в Дагестане, отреагировал на заявление Кадырова

Популярный чеченский блогер и боец поп-ММА Асхаб Тамаев разместил новое видео на своём канале в YouTube, где отреагировал на недавнее заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по поводу своего скандала в Дагестане. Недавно Асхаб неправильно припарковался в Махачкале, в результате чего образовалась пробка. После конфликта с группой лиц Асхаб получил удар в лицо от чемпиона мира по грэпплингу Дибира Махмудова.
«Буквально пару дней назад Рамзан Ахматович выложил пост о той ситуации, которая произошла у меня. Рамзан Ахмматович объяснил, что для нас, чеченцев, религия, обычаи и традиции всегда являлись и являются важными факторами, мы всегда их придерживались и придерживаемся. Я с ним согласен, и всё будет так, как он сказал.
Ребята, я вижу вашу поддержку, тёплые слова — со мной всё нормально. Большое спасибо, что переживаете», — сказал Тамаев.
Чеченский боец Тамаев: всё будет так, как сказал Кадыров:
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