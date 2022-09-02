Украинец Гвоздик дал прогноз на бой между россиянином Биволом и мексиканцем Рамиресом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем бое между чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе, россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом на его титул, представителем Мексики Хильберто Рамиресом.
«Я и знаком с Рамиресом, и спарринговал с ним. Правда, уже давно — спарринговал либо в 2015, либо в 2016 году. Неплохой боксёр, не скажу, что тогда он меня впечатлил своей мощью. Он своеобразный, сейчас он совсем другой, в другой весовой категории: высокий, с длинными руками, то есть это интересный бой. И не факт, что лёгкий для Бивола.
Я думаю, что Бивол сможет его обыграть, но лёгкой прогулкой это для него не будет. Но и сказать, что это будет для него адом, я тоже не могу. Рамирес — проходимый боец. Победа Бивола в непростом бою? Думаю, да», — сказал Гвоздик в интервью на канале СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА в YouTube.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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