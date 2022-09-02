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Адесанья высказался о предстоящем бое Ган — Туйваса на турнире UFC в Париже

Адесанья высказался о предстоящем бое Ган — Туйваса на турнире UFC в Париже
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья поделился мыслями о предстоящем главном бое турнира UFC Fight Night в Париже, в ходе которого сойдутся экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туйваса.

«Мне нравится Ган, но я люблю своего кореша Тая и чувствую, что он сейчас в ударе. Чтобы победить Гана, Таю нужно использовать свой вес и держать Гана у клетки. Тай умеет бороться. Так что почему нет», – сказал Адесанья на канале TheMacLife в YouTube.

Напомним, в основном карде турнира в Париже выступит также россиянин Роман Копылов, противостоять которому будет Алессио Ди Кирико из Италии. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 3 на 3 сентября мск.

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