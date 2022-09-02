Адесанья высказался о предстоящем бое Ган — Туйваса на турнире UFC в Париже
Поделиться
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья поделился мыслями о предстоящем главном бое турнира UFC Fight Night в Париже, в ходе которого сойдутся экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туйваса.
«Мне нравится Ган, но я люблю своего кореша Тая и чувствую, что он сейчас в ударе. Чтобы победить Гана, Таю нужно использовать свой вес и держать Гана у клетки. Тай умеет бороться. Так что почему нет», – сказал Адесанья на канале TheMacLife в YouTube.
Напомним, в основном карде турнира в Париже выступит также россиянин Роман Копылов, противостоять которому будет Алессио Ди Кирико из Италии. Спортивное шоу пройдёт в ночь с 3 на 3 сентября мск.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
14:55
-
13:33
-
13:06
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:10
-
10:38
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
09:27
-
05:29
-
02:51
-
00:55
-
00:24
-
00:01
- 1 сентября 2022
-
23:24
-
22:14
-
21:47
-
21:13
-
20:36
-
19:51
-
18:44
-
18:30
-
17:56
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:29
-
14:44
-
14:03
Партнерский контент