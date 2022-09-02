Усик рассказал, когда будет готов провести бой с Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о сроках возможного боя с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. По словам Усика, он готов провести такой поединок уже в следующем году.
«Бой с Тайсоном Фьюри в декабре невозможен. Во-первых, у меня старые травмы. Во-вторых, я просто не хочу боксировать в декабре. Я уже полгода не выхожу из зала, хочу побыть с детьми, семьёй. Бокс может немного подождать. В следующем году, как мне кажется, это случится. Я хочу титул WBC. Его захватили цыгане, какой-то король. Мы не знаем, что у Тайсона в голове. Все знают, что это просто сумасшедший парень. Очень хочется, чтобы этот бой состоялся в следующем году», — приводит слова Усика Mirror со ссылкой на его выступление на пресс-конференции.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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