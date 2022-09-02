Фьюри — Усику: эй, средневес, я тебя уничтожу! Будешь разбит вдребезги

Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри разместил новый пост в своих соцсетях, обратившись к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе, украинцу Александру Усику по поводу их возможного боя.



«Усик, средневес. Ты говорил, что хочешь титул WBC, который есть у меня. Я его держу очень крепко. Все дороги ведут к семифутовому бегемоту, который абсолютно уничтожит тебя, средневес.



Ты будешь разбит вдребезги. Сказал, что хочешь драться со мной после того, как победил бодибилдера, а теперь ведёшь себя как маленький сукин сын, убегаешь, прячешься, говоришь, что у тебя травмы. У тебя нет травм.



Выходи и дерись в декабре. Хотя неважно, будет ли это декабрь, апрель или август следующего года, результат будет тот же — я уничтожу тебя! Набирайся мужества и позвони мне, засранец», — сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: